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Команда избранного президента США Дональда Трампа уведомила европейских чиновников, что его администрация планирует продолжать оказывать военную поддержку Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Одновременно с этим Трамп продолжает считать, что Украина никогда не должна стать членом НАТО. Республиканец также все еще планирует добиться быстрого завершения текущего конфликта.

Однако теперь избранный президент США считает, что продолжение военных поставок Киеву после предполагаемого прекращения огня позволит обеспечить "мир с позиции силы".

Во время недавнего телефонного разговора Трамп и немецкий канцлер Олаф Шольц согласились, что конфликт на Украине длится слишком долго. Они призвали найти путь к справедливому, честному и устойчивому миру.

Дональд Трамп может попытаться остановить украинский конфликт до конца 2024 года, считает спецпосланник США по Украине Кит Келлог. Он не привел никаких подробностей, но подчеркнул, что у избранного лидера Штатов есть все способности и возможности для этого.

Владимир Путин во время прямой линии заявил, что Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако Киев отказывается от мирного урегулирования конфликта. Президент РФ также выразил уверенность в том, что скоро иссякнет количество украинцев, желающих вести боевые действия в составе ВСУ.