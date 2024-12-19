Путин заявил о готовности России к компромиссам и переговорам с Украиной

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Россия готова к компромиссам и переговорам с Украиной, однако другая сторона отказалась от мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Результатом этих переговоров всегда являются компромиссы. <...> Нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам", – указал президент РФ.

Путин также вспомнил заявления бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который утверждал, что Украине нужно воевать "до последнего украинца". Однако глава государства выразил уверенность в том, что скоро иссякнет количество украинцев, желающих вести боевые действия в составе Вооруженных сил Украины.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу прекращения конфликта.

Республиканец подчеркивал, что президент Украины должен быть готов к подписанию соглашения по завершению конфликта. Говоря о перспективах достижения мира, американский политик выразил надежду, что сделает это до своей инаугурации в январе 2025 года.

