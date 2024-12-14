Медведев заявил, что РФ рассчитывает на победу в 2025 году

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Россия имеет все основания рассчитывать на победу в 2025 году, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе партийного съезда "Единой России".

"Следующий год вряд ли будет очень простым. Но я уверен, что мы вступаем в новый год с очень хорошими результатами", – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что именно хорошие результаты на поле боя позволяют рассчитывать на победу, которая может наступить уже в следующем году.

До этого Медведев не исключил, что в России могут появиться новые регионы. В это же время он упрекнул западные страны в том, что они стараются еще больше разжечь пламя конфликта на Украине, накачивая Киев деньгами и оружием.

