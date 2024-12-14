Медведев: противники РФ делают все, чтобы пламя конфликта на Украине разгорелось

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Противники РФ стараются еще больше разжечь пламя конфликта на Украине, отметил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на открытии XXII съезда "Единой России".

"Мы продолжаем сражаться с неонацистским киевским режимом, который коллективный Запад во главе с США накачивает деньгами и оружием. В прифронтовых регионах России от налетов и обстрелов гибнут их жители, не прекращаются атаки на гражданские объекты и удары по нашей стране", – передает ТАСС его слова.

Русские и украинцы – один народ, а различные попытки вбить клин между ними с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны, заявил ранее Медведев. Политик также назвал такое стремление преступлением и подчеркнул, что оно не увенчается успехом.

До этого он говорил о готовности России к возобновлению переговоров с Украиной при условии понимания Киевом реалий на земле. По его словам, для этого процесса украинская сторона также должна понимать предложения и позиции, сформулированные Владимиром Путиным во время выступления на коллегии министерства иностранных дел в 2024 году.

