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Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной при условии понимания Киевом реалий на земле. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

Политик уточнил, что для возобновления переговорного процесса Украина также должна понимать предложения и позиции, сформулированные Владимиром Путиным во время его выступления на коллегии министерства иностранных дел в 2024 году.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп назвал приоритетной задачей урегулирование украинского конфликта. По его мнению, решить ситуацию на Ближнем Востоке намного проще, чем на Украине.

Тем временем в Кремле указали, что украинская сторона отказывается от любых переговоров, поэтому спецоперация будет продолжаться до победного конца. СВО закончится после достижения всех поставленных Путиным целей, включая итоги военных операций и переговоров, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.