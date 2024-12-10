Журналист Боуз: РФ и Украина будут неразрывно связаны после завершения конфликта

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После завершения украинского конфликта Москва и Киев будут крепко связаны в различных аспектах. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз, сообщает "Газета.ру".

Он считает, что страны будут по-прежнему иметь "общую историю, религию, народ и в миллионах аспектов будут неразрывно связаны". Конфликт, уточнил Боуз, однажды закончится, и Россия останется могущественным соседом Украины. Кроме того, журналист задался вопросом, "где будут ЕС и НАТО".

Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский хотел бы заключить с РФ сделку по урегулированию конфликта. В связи с этим он призвал стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Однако Зеленский отверг призыв Трампа и уточнил, что конфликт не получится закончить "просто бумажкой и несколькими подписями". Он подчеркнул, что не станет заключить мирные соглашения без гарантий безопасности.