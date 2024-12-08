Трамп заявил, что Украина хочет заключить с РФ соглашение

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Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить с Россией сделку по урегулирования конфликта, заявил победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп.

В связи с этим он призвал стороны к немедленному прекращению огня и началу переговоров.

"Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей разрушено, и если это продолжится, это может обернуться чем-то гораздо большим и худшим", – подчеркнул Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее СМИ сообщали, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с командой Трампа предложил вести боевые действия с Россией "до границ 2022 года". Однако республиканцы оказались недовольны такой идеей.

Ермак также попросил команду Трампа предусмотреть вступление Украины в состав НАТО, однако и это предложение было встречено "прохладно". Комментируя данные о происходящем на фронте, предоставленные Киевом, американские политики подчеркнули, что украинские власти приукрашивают ситуацию.