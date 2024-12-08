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08 декабря, 04:46

Политика

Глава Пентагона призвал Трампа противостоять России

Фото: 123RF/palinchak

Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал будущую администрацию избранного президента США Дональда Трампа противостоять России. Об этом глава ведомства заявил на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.

"Мы можем продолжать противостоять Кремлю, или же позволить (Владимиру. – Прим. ред.) Путину действовать по-своему и обречь наших детей и внуков на жизнь в мире хаоса и конфликтов", – цитирует Остина РИА Новости.

Он подчеркнул, что администрация действующего лидера США Джо Байдена сделала свой выбор, как и двухпартийная коалиция в конгрессе. Выбор команды Трампа остается за ними, добавил Остин.

По мнению экспертов, Дональд Трамп будет оказывать давление на украинское руководство, чтобы оно отказалось от ряда территорий. В частности, как сообщали СМИ, команда Трампа разработала три плана с территориальными уступками Украины, которые позволят урегулировать текущий конфликт.

Российские власти будут судить об администрации Трампа по конкретным шагам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону. По словам министра, республиканец весьма дружелюбен в разговоре, однако это не значит, что он настроен пророссийски.

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