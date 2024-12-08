ТАСС: команда Трампа отказалась помогать Украине выйти на границы 2022 года

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с командой нового президента США Дональда Трампа сделал предложение о ведении боевых действий с РФ "до границ 2022 года". Однако республиканцы оказались недовольны такой идеей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Помимо этого, Ермак также попросил команду Трампа предусмотреть вступление Украины в состав НАТО, однако и это предложение было встречено "прохладно".

Представители США также выразили недовольство тем, какую информацию предоставили украинские чиновники о ситуации на фронте, заявив, что Киев приукрашивает ситуацию.

Также отмечается, что встречи Ермака с командой Трампа в целом продолжались недолго.

Ранее Дональд Трамп провел трехсторонние переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским в Елисейском дворце Парижа.

Содержание переговоров пока не раскрывается. Перед посадкой в автомобиль после встречи Трамп пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими словами.

В Госдуме считают, что команда Зеленского получила определенные указания со стороны Трампа. В частности, по мнению депутатов, во время встречи Ермака с командой республиканца украинской стороне было заявлено, что Запад не будет препятствовать поставкам вооружения, однако вступление в НАТО и иные желания Киева будут обсуждаться позже.