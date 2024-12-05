Депутат Чепа: офис Зеленского получил определенные указания от команды Трампа

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Команда украинского лидера Владимира Зеленского получила определенные указания. Такое предположение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру".

Таким образом депутат прокомментировал встречу главы офиса президента Украины Андрея Ермака с командой нового президента США Дональда Трампа. По его словам, именно там украинской стороне было заявлено, что Запад не будет препятствовать тем поставкам вооружения, которые обещал действующий американский лидер Джо Байден, однако вступление в НАТО и иные желания Киева будут обсуждаться позже.

"Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы", – указал Чепа.

Кроме того, он выразил мнение, что начатый западной стороной конфликт на Украине уже вступил в завершающую стадию. Однако, как утверждает депутат, Россия будет настаивать на той позиции, которую уже ранее озвучивал Владимир Путин.

"Наши условия будут однозначно защищать интересы и безопасность нашей страны", – подытожил Чепа.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что команда нового президента США Дональда Трампа разработала три плана, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Один из них, в частности, предполагает создание автономной зоны на востоке Украины.

Вместе с тем российская сторона пока не получала напрямую никаких предложений от команды Трампа по Украине, сообщал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, единственное, что есть у Москвы, это публичные заявления, сказанные отдельными людьми из окружения республиканца.

