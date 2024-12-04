Рябков указал на отсутствие у РФ прямых предложений от команды Трампа

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Россия не получала напрямую никаких предложений от команды избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Единственное, что есть у Москвы, это публичные заявления, сказанные отдельными людьми из окружения республиканца, уточнил он в интервью CNN.

Ранее в СМИ заявили, что команда Трампа разработала три плана, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Их представили будущий спецпредставитель по Украине Кит Келлог, экс-директор национальной разведки Ричард Гренелл и будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

Так, согласно плану Гренелла, предполагается создать автономную зону на востоке Украины. Вэнс, в свою очередь, предложил в сценарии предоставить России гарантию, что Украина не вступит в НАТО. В плане Келлога сказано, что на основе заморозки конфликта стороны должны прекратить огонь в рамках существующей линии фронта на момент урегулирования ситуации.

Комментируя идею Келлога, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не забывать, что это не официальные документы, поэтому обсуждать что-либо еще слишком рано.