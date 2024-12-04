Захарова указала на неофициальность плана Келлога по Украине

Фото: телеграм-канал "МИД России"

План кандидата на должность спецпосланника по Украине Кита Келлога не является официальным документом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политик представил свое решение ситуации 2 декабря. Его план исключает на 10 лет принятие Украины в НАТО и затрагивает вопрос снятия санкций против России.

Келлог также подчеркнул, что украинский кризис является "предотвратимой трагедией", отчасти вызванной некомпетентностью действующего президента США Джо Байдена как мирового лидера.

Захарова же отметила, что обсуждать этот план еще рано. Она напомнила, что Россия готова рассматривать конструктивные предложения, направленные на устранение первопричин конфликта и учитывающие интересы РФ, которые уже были обозначены.

Ранее СМИ писали, что помощник избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассматривает ряд предложений по урегулированию конфликта на Украине. Среди предложений есть и предусматривающее сохранение за Россией утраченных Украиной территорий в обмен на членство страны в НАТО. При этом в окружении Трампа мало людей, поддерживающих идею приглашения Украины в Альянс в ближайшее время.

Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что страна настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.