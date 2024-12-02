В Кремле заявили о намерении РФ обеспечить свои интересы в ситуации на Украине

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Россия в любом случае намерена обеспечить собственные интересы в ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так политик прокомментировал заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая допустила проведение переговоров по Украине в следующем году. Песков отметил, что все будет зависеть от того, как будут развиваться события.

По словам представителя Кремля, для РФ главное – добиться поставленных целей. Российская сторона продолжает СВО, и ситуация на фронтах "хорошо известна", уточнил пресс-секретарь президента.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан призвал принимать во внимание высказывания Владимира Путина о ядерном оружии. Он считает, что воспринимать ядерную риторику президента России только как угрозу было бы слишком упрощенным вариантом. Все обычные вооружения, которые можно было использовать, уже применены на Украине, но конфликт не закончился, сказал Фидан.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский допустил остановку горячей фазы конфликта в случае, если подконтрольные территории Украины будут взяты "под зонтик НАТО". Он также отметил, что после того, как Украина войдет в Североатлантический альянс, он планирует работать над возвращением утраченных территорий "дипломатическим путем".