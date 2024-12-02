Матвиенко считает, что попытка переговоров по Украине может состояться в 2025 году

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в 2025 году вероятность начать мирные переговоры по Украине является высокой, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Что будет дальше – посмотрим", – отметила Матвиенко, добавив, что высказала лишь свой личный прогноз.

В нынешнем году, по мнению спикера Совфеда, уходящая администрация президента США Джо Байдена постарается сделать так, чтобы мирное урегулирование конфликта на Украине стало невозможным. Однако она выразила надежду на то, что до этого не дойдет, так как в противном случае начинать переговоры в дальнейшем придется "не с нуля, а с отрицательных значений".

"В общем, если команде выигравшего выборы в США Дональда Трампа удастся в ближайшее время войти в переговоры, это еще не будет ничего значить. Потому что глубинное государство после этого направит все свои усилия на то, чтобы помешать достижению результата на этом треке", – сказала Матвиенко.

При этом председатель Совфеда также указала, что Россия не собирается обсуждать "однодневные полумеры", "соглашения непонятного статуса" и "кратковременную заморозку конфликта".

"Вопросы долгосрочной безопасности в регионе и в мире таким образом решены быть точно не могут в таком неустойчивом, ненадежном внутриамериканском контексте, каким он видится в ближайшей перспективе", – добавила Матвиенко.

Она напомнила, что Владимир Путин четко озвучивал все условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, только на их основе могут быть настоящие переговоры. Спикер Совфеда также призвала не оглядываться на Вашингтон и не останавливаться в ожидании какого-то развития событий.

"Нужно продолжать самим работать над достижением своих целей. И мы так и действуем. Системно и результативно преодолеваем тысячи незаконных санкций. И, главное, при этом продолжаем развиваться, в том числе в сторону технологического лидерства", – отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что российская сторона продолжает продвигаться в зоне СВО на всех направлениях, усиливать свою безопасность и демонстрировать новые возможности, в числе которых фигурирует ракета средней дальности "Орешник".

Матвиенко также напомнила слова российского президента о том, что никакое западное дальнобойное оружие не изменит ситуацию на поле боя. Она считает, что сигнал от испытания "Орешника" и заявления Путина были услышаны всеми на Западе, в том числе и командой Трампа.

Ранее СМИ писали, что помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассматривает ряд предложений по урегулированию конфликта на Украине, в том числе прекращение огня на период переговоров.

Среди предложений есть и предусматривающее сохранение за Россией утраченных Украиной территорий в обмен на членство страны в НАТО. При этом в окружении Трампа мало людей, поддерживающих идею приглашения Украины в Альянс в ближайшее время.

Между тем Россия неоднократно подчеркивала, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Путин отмечал, что страна настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.

