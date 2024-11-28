Рябков: переговорное решение по Украине возможно, если Запад воспримет предложение Путина

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Переговорное решение по украинскому конфликту возможно, если США и Запад признают, что альтернативы предложению Владимира Путина нет. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что "никакой базы для переговоров существовать не будет", если Запад продолжит провоцировать Украину на новые провокации.

По его словам, разрешить украинский кризис можно лишь двумя способами – "либо принять то, что предложено Путиным, либо оставаться там, где сейчас, с перспективой дальнейшего для них ухудшения ситуации".

Ранее Рябков заявил, что Россия добьется того, чтобы США охватила дрожь и оторопь от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в конфликт на Украине.

По мнению дипломата, Вашингтон надо "приводить в чувство", и сейчас действия российской стороны нацелены именно на это.