The National Interest: Россия "показала зубы" запуском "Орешника"

Фото: x.com/Dmitry Medvedev

Запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" показал силу и серьезность намерений России по защите своих рубежей, пишет американский журнал The National Interest.

Как отмечают авторы статьи, запуск "Орешника" произошел без дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Россия была вынуждена ответить на разрешение президента США Джо Байдена наносить удары ATACMS вглубь России. Ударив "Орешником" по территории Украины, Россия доказала, что не блефует. Ей удалось "показать зубы, избежав масштабных разрушений", говорится в материале.

Ранее Госдеп США подтвердил, что Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Позже в ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.