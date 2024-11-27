РФ пока не запрашивала помощь у ОДКБ в связи с ударами ATACMS

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Россия пока не запрашивала помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ударами ATACMS по своей территории, заявил в интервью ТАСС генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, предоставление помощи в рамках договора, включая военную, происходит по запросу самого государства-участника.

"Как вы знаете, эта норма договора уже применялась на практике. На данный момент такого запроса от России не поступало", – сказал он Тасмагамбетов.

Он также рассказал, что в повестке дня заседания ОДКБ нет отдельного вопроса, касающегося ударов ATACMS по территории РФ, при этом страны обсудят весь круг вопросов, связанных с обеспечением безопасности государств ОДКБ в современных условиях. Это охватит все три региона ответственности организации: Восточно-Европейский, Кавказский и Центрально-Азиатский.

Ранее сообщалось, что лидеры ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности обсудят ситуацию с разрешением Запада бить дальнобойными ракетами вглубь России. Сессия пройдет в Астане в ближайшее время.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".

Позже Россия в ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Владимир Путин заявил, что таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону.