ТАСС: РФ обсудит с партнерами по ОДКБ тему ударов дальнобойным оружием по России

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Лидеры ОДКБ на сессии Совета коллективной безопасности обсудят ситуацию с разрешением Запада бить дальнобойными ракетами вглубь России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сессия пройдет в Астане в ближайшее время.

"В рамках визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан мы по-союзнически будем обсуждать все аспекты кризиса на территории Украины", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, между Россией и Казахстаном действует соглашение, которое касается оказания взаимной поддержки в случае агрессии, поэтому эта тема присутствует в повестке дня.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".