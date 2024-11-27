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27 ноября, 12:05

Политика

Захарова заявила об искажении Западом информации о применении Россией "Орешника"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Западе попытались исказить информацию о применении Россией системы "Орешник", сообщила в интервью радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, для кого-то применение этой ракеты было моментом абсолютной паники, а кто-то решил в очередной раз представить это как проведение Москвой некой агрессивной линии.

"Кто-то решил сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию", – пояснила дипломат.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Владимир Путин заявил, что таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать.

ВС РФ применили ракетную систему средней дальности "Орешник"

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