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22 ноября, 12:46

Политика

Футболки с Путиным и фразой "Крепкий орешник" появились на маркетплейсе

Фото: маркетплейс

Футболки с Владимиром Путиным и фразой "Крепкий орешник", пародирующие кинофильм "Крепкий орешек", появились на одном из российских маркетплейсов.

Один из продавцов, согласно карточке товара, готов доставить футболку уже 25 ноября. Стоимость одного предмета одежды составляет 1 250 рублей.

Новейшая российская ракета средней дальности, получившая название "Орешник", 21 ноября была применена по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровской области. Это стало ответом на удары Украины по объектам в Курской и Брянской областях американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными Storm Shadow.

При использовании "Орешника", по словам Путина, мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону. При этом Москва оставляет за собой право атаковать те страны, которые позволили использовать свое оружие против нее, добавил президент РФ.

После этого в Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском ракеты "Орешник". При этом в ООН призвали все стороны конфликта принять срочные меры, чтобы предотвратить эскалацию.

Российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности "Орешник"

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