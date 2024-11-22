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Испытание Россией новой ракеты средней дальности "Орешник" – достойный и своевременный ответ "поджигателям войны" на Западе. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.

По словам сенатора, на Западе хотят использовать украинский конфликт, чтобы попытаться оказать давление на РФ и изменить динамику мировой политики.

Он назвал Владимира Путина умным лидером, который дал такой ответ прежде всего потому, что действующий президент США Джо Байден и демократический истеблишмент, по его мнению, сейчас прибегают к крайним мерам и отправляют Киеву оружие для "разжигания пламени войны".

В ноябре ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях. Россия в ответ на эти действия ударила баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

В свою очередь, представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал стороны украинского конфликта к спокойствию и сдержанности, а также приложению усилий для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций.