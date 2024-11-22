МИД Китая призвал к сдержанности после обмена ударами между Россией и Украиной

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МИД КНР призывает стороны украинского конфликта к сдержанности после обмена ракетными ударами между Россией и Украиной, а также после видеообращения Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций, создавать условия для политического урегулирования кризиса для скорейшего прекращения огня.

Ранее ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским военным объектам в Курской и Брянской областях. В ответ на действия Украины и Запада Россия нанесла удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Как рассказал Путин, в ходе удара прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности с названием "Орешник". Примененная ракета стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.