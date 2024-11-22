Bloomberg: США предупреждали союзников, что РФ применит экспериментальное оружие

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вашингтон предупреждал Киев и других союзников о возможном использовании российской армией "экспериментального оружия". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным источников, РФ "в своих предыдущих атаках" по украинским объектам использовала оружие со "значительно более крупными боеголовками".

Ранее Владимир Путин заявил, что дальнобойное оружие западного производства ATACMS и Storm Shadow было использовано ВСУ 19 и 21 ноября во время ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях.

В ответ на действия Украины и Запада Россия нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.