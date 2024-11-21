Глава ЛДПР Слуцкий считает, что Запад подводит мир к ракетному кризису

Фото: Министерство обороны РФ

Страны Запада подводят мир к новому ракетному кризису, за который ответственность ляжет на Вашингтон и Брюссель. Об этом глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в разговоре с РИА Новости.

Учитывая, что российская армия обладает новейшими видами вооружения, лучше не испытывать судьбу, отметил парламентарий. По его словам, именно Штаты нарушили международные соглашения о безопасности и поставили Европу, а вместе с ней и весь мир, на грань серьезного конфликта.

"Пока не поздно, администрации Байдена (президента США Джо Байдена. – Прим. ред.) и его приспешникам нужно остановиться. Никому не советую испытывать Россию на прочность", – подчеркнул Слуцкий.

Между тем Владимир Путин выступил с обращением вечером 21 ноября. Он заявил, что Россия в ответ на действия Украины и Запада нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. "Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду, обратил внимание Путин.

Кроме того, он заявил о применении дальнобойного оружия Запада против России. Так, 19 и 21 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях.