ООН призвала принять срочные меры для деэскалации конфликта на Украине

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ООН призвала стороны конфликта на Украине принять срочные меры для того, чтобы предотвратить его эскалацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика.

В организации потребовали обеспечить защиту гражданских лиц, а также не наносить удары по гражданским объектам или критически важным объектам инфраструктуры.

Дюжаррик добавил, что организация хочет видеть прекращение конфликта на Украине в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН, международным правом и территориальной целостностью.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Кроме того, власти США одобрили применение британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что дальнобойное оружие западного производства ATACMS и Storm Shadow было использовано ВСУ 19 и 21 ноября во время ударов по военным объектам в Курской и Брянской областях.

В ответ на действия Украины и Запада Россия нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.