Пресс-секретарь штаба Трампа заявила, что Трамп хочет восстановить мир во всем мире

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Избранный президент США Дональд Трамп предпримет попытку восстановить мир во всем мире, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Трамп будет делать упор на мощь Штатов. Так Ливитт прокомментировала обращение Владимира Путина 21 ноября.

По словам пресс-секретаря штаба, народ Америки выбрал Трампа президентом, потому как верит, что тот сможет повести за собой страну и установить мир.

"Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях", – подчеркнула Ливитт.

В ходе своего обращения Путин заявил, что Россия в ответ на действия Украины и Запада нанесла по заводу "Южмаш" в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Примененная ракета получила название "Орешник" и стала в том числе ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. "Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду, обратил внимание Путин.

Кроме того, он заявил о применении дальнобойного оружия Запада против России. Так, 19 и 21 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях.

Российский лидер обратил внимание, что использование такого типа оружия без специалистов стран-изготовителей невозможно. Однако этот факт не повлияет на ход СВО, уверен Путин. На эскалацию конфликта Россия будет отвечать решительно и зеркально, он уже приобрел элементы глобального характера.