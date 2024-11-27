МИД заявил, что Россия не может быть стратегически побеждена

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Западные страны пребывают в опасной иллюзии, что смогут одержать стратегическую победу над Россией, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью RT.

Замглавы МИД подчеркнул, что ядерная держава не может быть побеждена. Рябков напомнил, что у России достаточно инструментов, чтобы ответить на текущую спираль конфронтации военными средствами.

Политик обратил внимание, что Москва запуском баллистической ракеты "Орешник" дала четкий сигнал Западу, чтобы тот прекратил снабжать Киев оружием и не поощрял его к новым военным авантюрам.

"Сигнал очень четкий и очевидный – прекратите, вам не следует так больше делать, вам не надо снабжать Киев всем, что они хотят, не поощрять их к новым военным авантюрам, они слишком опасны. Приблизился момент, когда не может быть другого способа, кроме как признать, что США, НАТО и другие, кто играют в эту игру на стороне Киева, и Запад, они стали полноценными участниками этого конфликта", – пояснил Рябков.

Россия в ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Владимир Путин заявил, что таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону.