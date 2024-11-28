Рябков: РФ добьется, чтобы США охватила дрожь от их действий на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Россия добьется того, чтобы США охватила дрожь и оторопь от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в конфликт на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, американские планировщики и политики "с невероятной легкостью" рассуждают о географии и дальности применения их средств.

Они должны понимать, эти самые планировщики, что тем самым они подтверждают факт того, что США стали уже <...> стороной данного конфликта, – цитирует его РИА Новости.

Рябков отметил, что еще некоторое время назад подобная ситуация вызывала бы дрожь и оторопь в Вашингтоне, однако сейчас этого не происходит. По мнению замглавы МИД России, американцев надо "приводить в чувство", и сейчас действия российской стороны нацелены именно на это.

Кроме того, Рябков заявил, что передача Украине ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.

Ранее бывший посол России в США Анатолий Антонов подчеркивал, что американцам не удастся отсидеться за океаном при начале ядерного конфликта на территории Европы. Так он призвал США не играть с ядерной риторикой. Однако, отмечал Антонов, они живут иллюзией, что ядерная война их не коснется.

