Посол Антонов указал США на невозможность отсидеться за океаном при ядерной войне в ЕС

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США не удастся отсидеться за океаном при начале ядерного конфликта на территории Европы, подчеркнул посол России в Штатах Анатолий Антонов.

"Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис: американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех... Поэтому мы постоянно говорим, не надо играть с этой риторикой, не играйте с огнем", – цитирует дипломата РИА Новости.

Однако, отметил российский посол, Штаты живут иллюзией, что ядерная война не коснется территории государства.

При этом все планы американских властей по нанесению России стратегического поражения неосуществимы, подчеркивал ранее Антонов. Таким образом он прокомментировал сообщения о неизбежном разрешении ВСУ наносить удары ракетами США вглубь территории РФ. По словам посла, Штаты сами поступательно загоняют себя "в топь украинского конфликта".

