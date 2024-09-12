Посол Антонов назвал неосуществимой цель США нанести РФ стратегическое поражение

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Планы американских властей нанести стратегическое поражение России неосуществимы. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя сообщения о неизбежном разрешении ВСУ наносить удары ракетами США вглубь территории России.

"Такие планы неосуществимы. Не помогут ни F-16, ни системы ПВО или HIMARS, ни другое оружие. Администрация упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.

По словам Антонова, США сами себя поступательно загоняют все глубже в топь украинского конфликта. Так, американские политики готовы пожертвовать благосостоянием граждан США, передавая ВСУ многомиллиардные объемы оружия и боеприпасов. Лишь немногие здешние чиновники упоминают возможность третьей мировой войны, к которой прокладывает путь Белый дом, подчеркнул посол.

При этом для оправдания враждебных действий в отношении РФ Вашингтон использует провокационные лозунги о якобы планах Москвы по захвату "чуть ли не полмира", – добавил Антонов.

"Сыпется откровенный бред. При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что предостережения некоторых военных и политологов из США о невозможности для Киева добиться своих целей при помощи ракет ATACMS и прочих вооружений попросту замалчиваются либо выдаются за "российскую пропаганду".

По мнению российского посла, в Белом доме прекрасно понимают положение дел на поле боя, когда каждый день ВС РФ освобождают все новые населенные пункты в ДНР и ЛНР.

"Однако политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления. Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка", – заявил Антонов.

Аналогичную мысль подтвердили недавно в Лондоне представители разведсообщества США и Великобритании, обратил внимание посол. Он также сообщил, что украинские власти нацелены на усиление атак по простым гражданам РФ, городам и селам страны.

"Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась. Никакие схемы или так называемые "мирные инициативы" по прекращению огня на востоке Европы без учета национальных интересов России просто невозможны", – подчеркнул дипломат.

Издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что Лондон уже разрешил Киеву бить крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow по целям в глубине территории РФ.

Кроме того, о проработке вопроса по разрешению Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ сообщал американский президент Джо Байден.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что желание США разрешить Украине использовать их дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России связано с эскалацией конфликта.