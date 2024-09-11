В Минобороны Польши заявили, что разрешить Украине бить вглубь РФ может НАТО

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Разрешить Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России может только НАТО, а не отдельные страны. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Президент (Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский поднимает этот вопрос в каждом своем выступлении, но это должно быть ответом всего НАТО, а не одной страны", – приводит слова министра РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в Штатах прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. При этом СМИ писали, что разрешение на удары по территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS будет озвучено госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми в рамках их поездки в Киев.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал СВО ответом на возможные удары вглубь территории России западным оружием.