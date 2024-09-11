Захарова заявила, что за ударом Киева по Раменскому стоят Вашингтон и Лондон

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За ударом Киева по Раменскому стоят США и Великобритания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот, например, по Раменскому ударили. Конечно, мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон", – приводит слова дипломата ТАСС.

Представитель МИД добавила, что за всеми украинскими терактами, осуществляемыми на территории РФ, стоят Соединенные Штаты, Великобритания и сообщество НАТО.

В ночь на 10 сентября российские ПВО сбили и перехватили 144 украинских БПЛА над 9 российскими регионами. Несколько из них были уничтожены в небе над Московской областью, из-за чего оказались повреждены несколько домов в Раменском.

Всего ранения получили 8 человек. Из них двое получили серьезные травмы и были госпитализированы. Подмосковные власти обещали помочь с восстановлением жилья. В свою очередь, СК возбудил уголовное дело по статье о терроризме.