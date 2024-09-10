10 сентября, 11:17Происшествия
Очевидцы рассказали об атаке дронов на жилые дома в Раменском
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Взрывы в подмосковном Раменском после атаки украинских БПЛА прогремели в районе 4 часов утра, сами дроны шли на малой высоте, рассказали очевидцы.
"Живу рядом (со Спортивным проездом в Раменском. – Прим. ред.). Проснулась в четыре утра от того, что затряслась кровать", – рассказала РБК очевидец Наталья.
Затем она услышала звук летящих беспилотников. После этого еще один дрон врезался в другой дом. По словам Натальи, в небе стоял гул, как от самолетов.
"Беспилотники пролетели над моим домом. А вот сирены не слышала", – сказала она.
Другой очевидец Александра, живущая в дачном доме в паре километрах от станции Фабричная в Раменском, также рассказала, что проснулась от удара и звуков взрыва в 03:46. В 04:11 над ее участком пролетел другой БПЛА, а спустя время она узнала о попадании в жилой дом на Спортивном проезде.
"Следом полетели еще беспилотники. Слышно их отчетливо, летят низко, буквально над деревьями", – указала она.
Валерия, жительница дома, в который попал один из дронов, в беседе с РИА Новости отметила, что она проснулась в 04:10 и увидела дым.
"Папа предположил то, что беспилотник прилетел в наш дом, и побежал на улицу. Он прибежал к первому подъезду и увидел то, что там горит 11-й и 12-й этаж", – указала она.
В этот момент на улице уже собрались жители дома. Жители попытались вернуться обратно после приезда пожарных, но зайти не вышло из-за гари.
"Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали еще один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив – на Высоковольтную", – сказала она.
После этого на улицу вышли мать очевидца и ее младшая сестра, а жителям сказали не заходить на территорию жилого комплекса, заключила Валерия.
Несколько украинских БПЛА были сбиты в Подмосковье российскими ПВО, сообщал Сергей Собянин. В результате были повреждены несколько домов – 54 квартиры пострадали в доме на Спортивном проезде и еще 5 балконов загорелись в доме на Высоковольтной улице.
В результате погибла одна женщина, состояние еще двух человек оценивается как тяжелое. Подмосковные власти пообещали помочь с восстановлением жилья, а СКР возбудил уголовное дело по статье о терроризме.
Собянин: предотвращена очередная попытка атаки БПЛА в Раменском городском округе