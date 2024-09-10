Очевидцы рассказали об атаке дронов на жилые дома в Раменском

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Взрывы в подмосковном Раменском после атаки украинских БПЛА прогремели в районе 4 часов утра, сами дроны шли на малой высоте, рассказали очевидцы.

"Живу рядом (со Спортивным проездом в Раменском. – Прим. ред.). Проснулась в четыре утра от того, что затряслась кровать", – рассказала РБК очевидец Наталья.

Затем она услышала звук летящих беспилотников. После этого еще один дрон врезался в другой дом. По словам Натальи, в небе стоял гул, как от самолетов.



"Беспилотники пролетели над моим домом. А вот сирены не слышала", – сказала она.

Другой очевидец Александра, живущая в дачном доме в паре километрах от станции Фабричная в Раменском, также рассказала, что проснулась от удара и звуков взрыва в 03:46. В 04:11 над ее участком пролетел другой БПЛА, а спустя время она узнала о попадании в жилой дом на Спортивном проезде.

"Следом полетели еще беспилотники. Слышно их отчетливо, летят низко, буквально над деревьями", – указала она.

Валерия, жительница дома, в который попал один из дронов, в беседе с РИА Новости отметила, что она проснулась в 04:10 и увидела дым.

"Папа предположил то, что беспилотник прилетел в наш дом, и побежал на улицу. Он прибежал к первому подъезду и увидел то, что там горит 11-й и 12-й этаж", – указала она.

В этот момент на улице уже собрались жители дома. Жители попытались вернуться обратно после приезда пожарных, но зайти не вышло из-за гари.

"Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали еще один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив – на Высоковольтную", – сказала она.

После этого на улицу вышли мать очевидца и ее младшая сестра, а жителям сказали не заходить на территорию жилого комплекса, заключила Валерия.

Несколько украинских БПЛА были сбиты в Подмосковье российскими ПВО, сообщал Сергей Собянин. В результате были повреждены несколько домов – 54 квартиры пострадали в доме на Спортивном проезде и еще 5 балконов загорелись в доме на Высоковольтной улице.

В результате погибла одна женщина, состояние еще двух человек оценивается как тяжелое. Подмосковные власти пообещали помочь с восстановлением жилья, а СКР возбудил уголовное дело по статье о терроризме.

