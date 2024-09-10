Собянин: предотвращена очередная попытка атаки БПЛА в Раменском городском округе

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, в Раменском городском округе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Еще один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы ранее сообщал о ликвидации БПЛА в городском округе Люберцы и Раменском. Кроме того, четыре беспилотника были сбиты в районе Подольска, еще два – в городском округе Домодедово.

Осколки дрона также упали на территории частного дома в ТиНАО. Позднее стало известно об уничтожении беспилотника в Коломне.