10 сентября, 05:39Мэр Москвы
Собянин: предотвращена очередная попытка атаки БПЛА в Раменском городском округе
Фото: министерство обороны РФ
Силы ПВО сбили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, в Раменском городском округе. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Еще один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе", – написал Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр Москвы ранее сообщал о ликвидации БПЛА в городском округе Люберцы и Раменском. Кроме того, четыре беспилотника были сбиты в районе Подольска, еще два – в городском округе Домодедово.
Осколки дрона также упали на территории частного дома в ТиНАО. Позднее стало известно об уничтожении беспилотника в Коломне.