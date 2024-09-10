Собянин: системы ПВО продолжают отражать попытки атак БПЛА

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Силами ПВО был уничтожен еще один вражеский беспилотник в ночь на вторник, 10 сентября, в городском округе Коломна. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Кроме того, при отражении атаки в городе Раменское произошло возгорание на уровне 11–12-го этажей жилого дома. На месте уже работают экстренные службы.

Также специалисты устраняют последствия падения осколков от сбитого беспилотника в районе аэропорта Жуковский, добавил градоначальник.

Мэр Москвы ранее сообщал о ликвидации БПЛА в городском округе Люберцы и Раменском. Кроме того, четыре беспилотника были сбиты в районе Подольска, еще два – в городском округе Домодедово.

Осколки дрона также упали на территории частного дома в ТиНАО.