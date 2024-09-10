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03:33

Происшествия

ПВО уничтожила 59 беспилотников над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 59 вражеских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По данным главы области, после атаки ВСУ пострадавших в регионе не выявлено. Сообщения о разрушениях также не поступали. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Вражеские беспилотники также были подавлены этой ночью в Елецком, Липецком и Воловском районах Липецкой области. В регионе сохраняется режим воздушной опасности.

Кроме того, средства ПВО сбили в общей сумме пять беспилотников, летевших на Москву, в Подольском городском округе и еще два дрона – в Раменском городском округе.

В больницах остаются 80 пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область

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