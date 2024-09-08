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08 сентября, 21:20

Происшествия

Возникший после падения БПЛА пожар локализован в Воронежской области

Фото: ТАСС/Михаил Сергеев

Возгорание, произошедшее после падения беспилотника в Острогожском районе Воронежской области, удалось локализовать. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, сейчас детонация взрывоопасных предметов осуществляется намного реже, чем ранее. При этом угрозы распространения огня на другие населенные пункты не фиксируется. В связи с этим водителям транзитного транспорта разрешили проезжать по трассе Воронеж – Луганск.

"Восстановлено ранее нарушенное электроснабжение одного села, еще в одном работы на электросетях продолжаются", – добавил Гусев.

На данный момент, по словам губернатора региона, разминирование территории и тушение пожара находится в активной фазе, поэтому выехавшие жители пока еще остаются в пунктах временного размещения и у родственников.

"Напоминаю, что приближение к очагам пожара категорически недопустимо. На месте происшествия находятся только оперативные службы", – предупредил Гусев.

В ночь на 7 сентября в Острогожском районе Воронежской области был подавлен украинский беспилотник. Спустя время на месте падения дрона начался пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные объекты, из-за чего началась детонация.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели и представители администрации района, которые позже приняли решение ввести режим ЧС в Острогожском районе. О пострадавших при этом не поступало информации. Ущерб, по словам главы Воронежской области, оценят после устранения последствий детонации.

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