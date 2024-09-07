Режим ЧС введен в Острогожском районе Воронежской области

Фото: министерство обороны РФ

Режим ЧС ввели в Острогожском районе Воронежской области из-за пожара рядом со взрывоопасными объектами. В результате возгорания началась детонация, рассказал глава региона Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.

"При участии оперативных служб ведется эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, организованы автобусы", – говорится в его публикации.

Несколько десятков граждан разместились в таких пунктах. Большинство жителей предпочли остановиться у близких.

По словам Гусева, о пострадавших не сообщалось. Ущерб можно будет оценить после устранения специалистами последствий детонации.

Ночью в Острогожском районе Воронежской области был подавлен украинский беспилотник. После этого там начался пожар. Пламя перекинулось на взрывоопасные объекты. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели и представители администрации района.

До этого средства противовоздушной обороны РФ сбили 158 украинских дронов над регионами РФ. Так, над территорией Курской области уничтожили 46 дронов. Еще 34 БПЛА были сбиты над Брянской областью, над Воронежской – 28 и над Белгородской областью – 14.

