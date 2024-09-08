Пожар на территории хранилища топлива в Белгородской области потушен

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора

Пожар, возникший на территории хранилища топлива в Волоконовском районе Белгородской области, потушили. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Сергей Бикетов.

По его словам, никто в результате происшествия не пострадал. Он поблагодарил пожарных, силовиков и тероборону, а также работников хранилища "РусАгро" и всех, кто участвовал в ликвидации возгорания, за слаженную и оперативную работу.

"Вы в очередной раз доказали, что вместе мы сила и сможем справиться с любыми трудностями", – сказано в сообщении.

О пожаре, который произошел на площадке хранения топлива в Белгородской области после атаки ВСУ, стало известно 8 сентября. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что для удара украинские силы использовали беспилотник. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров.

