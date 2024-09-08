Системы ПВО сбили за ночь три беспилотника ВСУ над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь три украинских дрона над российскими регионами. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

Так, два БПЛА были ликвидированы в небе над Белгородской областью, а один – над Курской областью, уточнили в ведомстве.

Ранее обломки дрона были найдены в Калужской области. Глава региона Владислав Шапша напомнил гражданам, что приближаться к ним опасно. При обнаружении подобных обломков необходимо немедленно обращаться в оперативные службы, подчеркнул он.

До этого две управляемые авиационные бомбы ВСУ зафиксировали и сбили в приграничном районе Курской области.

