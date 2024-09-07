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07 сентября, 11:04

Происшествия

Обломки дрона найдены в Калужской области

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Обломки дрона найдены в Калужской области. Об этом рассказал глава региона Владислав Шапша.

"В Козельском районе в лесном массиве обнаружены обломки БПЛА самолетного типа. На месте работает оперативная группа", – говорится в его телеграм-канале.

Губернатор напомнил гражданам, что приближаться к таким обломкам опасно. При обнаружении необходимо немедленно обращаться в оперативные службы, подчеркнул Шапша.

До этого подавленный беспилотник ВСУ спровоцировал пожар в Воронежской области. Огонь перекинулся на взрывоопасные объекты.

На фоне случившегося в Острогожском районе объявили режим ЧС. В результате возгорания началась детонация. Жителей одного населенного пункта эвакуировали, им предоставили временные условия проживания.

Беспилотник ВСУ врезался в самое высокое здание Саратова

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