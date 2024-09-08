Фото: МЧС РФ

Пожар произошел на площадке хранения топлива в Белгородской области после атаки ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вражеской атаки в своем телеграм-канале.

Для удара украинские силы использовали беспилотник, уточнил губернатор.

"В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара", – говорится в его публикации.

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Ранее подавленный беспилотник ВСУ спровоцировал пожар в Воронежской области. Огонь перекинулся на взрывоопасные объекты.

На фоне случившегося в Острогожском районе объявили режим ЧС. В результате возгорания началась детонация. Жителей одного населенного пункта эвакуировали, им предоставили временные условия проживания.

