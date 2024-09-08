08 сентября, 18:16Происшествия
Пожар произошел на площадке хранения топлива в Белгородской области после атаки ВСУ
Фото: МЧС РФ
Пожар произошел на площадке хранения топлива в Белгородской области после атаки ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вражеской атаки в своем телеграм-канале.
Для удара украинские силы использовали беспилотник, уточнил губернатор.
"В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара", – говорится в его публикации.
Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.
Ранее подавленный беспилотник ВСУ спровоцировал пожар в Воронежской области. Огонь перекинулся на взрывоопасные объекты.
На фоне случившегося в Острогожском районе объявили режим ЧС. В результате возгорания началась детонация. Жителей одного населенного пункта эвакуировали, им предоставили временные условия проживания.
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