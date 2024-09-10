Средства ПВО подавили беспилотники в нескольких районах Липецкой области

Фото: Министерство обороны РФ

Вражеские беспилотники были подавлены в Елецком, Липецком и Воловском районах Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте падения обломков работают спецслужбы.

Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил Артамонов.

Угроза атаки БПЛА была объявлена этой ночью в Липецке и нескольких районах Липецкой области. Местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. На данный момент угрозу атаки беспилотников отменили в регионе. Тем не менее в области продолжает действовать режим воздушной опасности.

Кроме того, массированной атаке БПЛА в ночь на 10 сентября подверглась и Брянская области, где за час средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Вместе с тем пострадавших при воздушной атаке ВСУ также не выявлено.