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Средства ПВО подавили беспилотники в нескольких районах Липецкой области
Фото: Министерство обороны РФ
Вражеские беспилотники были подавлены в Елецком, Липецком и Воловском районах Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте падения обломков работают спецслужбы.
Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, добавил Артамонов.
Угроза атаки БПЛА была объявлена этой ночью в Липецке и нескольких районах Липецкой области. Местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. На данный момент угрозу атаки беспилотников отменили в регионе. Тем не менее в области продолжает действовать режим воздушной опасности.
Кроме того, массированной атаке БПЛА в ночь на 10 сентября подверглась и Брянская области, где за час средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник. Вместе с тем пострадавших при воздушной атаке ВСУ также не выявлено.
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