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09 сентября, 23:11

Происшествия

Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Накануне пожар произошел на площадке хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области после атаки ВСУ. Для удара украинские силы также использовали беспилотник.

Спустя некоторое время специалистам удалось потушить возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал.

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