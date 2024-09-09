09 сентября, 23:11Происшествия
Средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Брянской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!", – написал глава области в своем телеграм-канале.
Накануне пожар произошел на площадке хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области после атаки ВСУ. Для удара украинские силы также использовали беспилотник.
Спустя некоторое время специалистам удалось потушить возгорание. В результате произошедшего никто не пострадал.
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