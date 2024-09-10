ПВО отражает массированную атаку беспилотников в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы ПВО отражают попытку массированной атаки с применением беспилотников по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Глава области призвал местных жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

Вечером 9 сентября средства ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью. При воздушной атаке никто не пострадал, какие-либо разрушения также не выявлены.

За день до этого трое мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Кроме того, из-за попадания снарядов разрушились два жилых дома.