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ПВО отражает массированную атаку беспилотников в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Российские силы ПВО отражают попытку массированной атаки с применением беспилотников по территории Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Глава области призвал местных жителей соблюдать необходимые меры безопасности.
Вечером 9 сентября средства ПВО уничтожили три беспилотника самолетного типа над Брянской областью. При воздушной атаке никто не пострадал, какие-либо разрушения также не выявлены.
За день до этого трое мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Кроме того, из-за попадания снарядов разрушились два жилых дома.
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