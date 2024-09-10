Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке

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Угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Липецка, а также в Липецком и Елецком районах. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

Он призвал местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Находящимся на улице порекомендовали зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Средства ПВО этой ночью отражают массированную атаку БПЛА в Брянской области. За час российские силы уничтожили над территорией региона 21 вражеский беспилотник.

Вечером 9 сентября над областью также были уничтожены три украинских дрона. В результате всех атак пострадавших нет, о каких-либо разрушениях инфраструктуры также не сообщалось.