Президент Латвии заявил об упавшем в стране российском беспилотнике

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Латвийский президент Эдгар Ринкевич пожаловался на своей странице в соцсети X на упавший на территории страны военный беспилотник, якобы принадлежавший России.

По его словам, инцидент произошел 7 сентября в восточной части Латвии.

В мае власти Латвии обсуждали выделение 20 миллионов евро на развитие беспилотных летательных аппаратов. По словам министра обороны страны Андриса Спрудса, из этой суммы около 10 миллионов евро пойдет на производство дронов, а остальные – на улучшение их характеристик.

Кроме того, МИД Латвии ранее предложил Великобритании ввести воинскую повинность в целях сдерживания России, а глава ведомства Кришьянис Кариньш посоветовал другим странам НАТО взять на рассмотрение модель "тотальной обороны", согласно которой большое число граждан может быть оперативно призвано в армию.

