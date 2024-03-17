В МИД Латвии предложили Британии ввести призыв в армию для сдерживания РФ

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Великобритании необходимо ввести воинскую повинность в целях сдерживания России, заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, его цитирует "Газета.ру".

"Мы настоятельно рекомендуем так поступить", – заявил он.

Министр добавил, что британские власти будут вынуждены увеличить военные расходы вплоть до 3% ВВП страны. Кариньш посоветовал другим странам НАТО взять на рассмотрение модель "тотальной обороны", согласно которой большое число граждан может быть оперативно призвано в армию.

В пример он привел Финляндию, где при небольшой численности постоянного армейского контингента есть большой и хорошо подготовленный резерв на случай войны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США внимательно следят за ядерными силами РФ, однако не повышают уровень боеготовности своих сил стратегического сдерживания. Он отметил, что в Вашингтоне отслеживают все высказывания российских властей по ядерной тематике.



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