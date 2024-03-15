В Белом доме заявили, что следят за ядерными силами РФ

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США внимательно следят за ядерными силами РФ, однако не повышают уровень боеготовности своих сил стратегического сдерживания. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы очень внимательно за этим следим, и мы не видим ничего, что заставило бы нас поверить в необходимость изменения уровня боеготовности наших сил стратегического сдерживания", – приводит его слова ТАСС.

По словам Кирби, в Вашингтоне отслеживают все высказывания российских властей по ядерной тематике. Он также уточнил, что США относятся к ним со всей серьезностью.

Представитель Белого дома отметил, что ядерная риторика, исходящая из Москвы, вызывает беспокойство.

Владимир Путин до этого заявил, что страна готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. По его словам, вооружения такого типа постоянно находятся в боевой готовности. Российский лидер также подчеркнул, что ядерная триада РФ является более современной, чем триады других стран.

