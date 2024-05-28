Латвия собирается инвестировать 20 млн евро в улучшение дронов

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Власти Латвии направят 20 миллионов евро на развитие беспилотных летательных аппаратов. Об этом министр обороны страны Андрис Спрудс рассказал на странице в своем аккаунте соцсети X, сообщает "Газета.ру".

По его словам, из них около 10 миллионов евро пойдет на производство дронов, а остальная сумма – на улучшение их характеристик.

Кроме того, планируется, что в июне латвийские военные развернут мобильный тренировочно-испытательный полигон для дронов для начала работы на территории полигона Селия.

Ранее стало известно, что Латвия и еще 11 стран окажут помощь поставками техники и ракет Украине.

До этого МИД Латвии предложил Британии ввести воинскую повинность в целях сдерживания России. Кроме того, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш посоветовал другим странам НАТО взять на рассмотрение модель "тотальной обороны", согласно которой большое число граждан может быть оперативно призвано в армию.

